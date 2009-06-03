РФ предлагает Украине и ЕС синхронизировать работу

Правительство России направило официальное обращение руководству Украины и Евросоюза с предложением синхронизировать работу, направленную на решение проблемы транзита российского газа через украинскую территорию в Европу.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН сегодня во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА «Новости».

"Мы обратились к председателю Еврокомиссии господину БАРРОЗУ, действующему председателю Евросоюза - президенту Чехии, премьеру Швеции, к которой перейдет председательство ЕС, а также премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с целью синхронизировать эту работу", - сообщил И.СЕЧИН.

По его словам, российская сторона "получает сигналы от европартнеров, что они понимают остроту проблемы".

В частности, как сообщил вице-премьер РФ, российская сторона получила информацию о заинтересованности Италии обсудить эту проблему на ближайшем саммите Россия-ЕС.

По словам И.СЕЧИНА, проблема транзита газа в Евросоюз приобретает все большую остроту.

"Мы активизировали мониторинг транзита российского газа в Европу. Этот мониторинг показывает, что, к сожалению, Украина пока не начала закачивать газ в подземные хранилища. Это может создать проблему транзита газа зимой", - сообщил И.СЕЧИН.

Он выразил надежду на то, что европейские партнеры займут более активную позицию, что позволит найти решение проблем в те сроки, которые остаются.

Со своей стороны, Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что на состоявшемся в конце мая в Хабаровске саммите Россия-ЕС предложил европейским партнерам "рассмотреть возможность финансирования транзитных поставок и той платы, которую Украина осуществляет за транзитный газ, с привлечением европейских финансовых институтов и, может быть, МВФ".

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заметил, что "платежеспособность наших украинских партнеров вызывает определенные сомнения".

В связи с этим он напомнил о позиции России: "Мы не только готовы способствовать объединению такого рода денежных ресурсов, но и готовы участвовать в индицировании такого денежного пула для финансирования поставок газа, для поддержки платежеспособности Украины".

Президент констатировал, что, несмотря на озвученные им предложения, "ситуация на сегодняшний день остается непростой, и решения пока не найдены".

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в первом квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, втором квартале 2009 года - 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.