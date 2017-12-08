Президент может уже на следующей неделе доукомплектовать состав НКРЭКУ - депутат

Президент может уже на следующей неделе подписать закон, который предоставляет ему право назначать новых членов Национальной комиссии, осуществляющей урегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и выбрать новых членов регулятора, количество которых будет достаточным для принятия комиссией каких-либо решений.

Читайте такжеНКРЭКУ разблокируют, чтобы комиссия сгенерировала Ахметову доход в размере 12,5 миллиарда гривень - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенка» Александр Домбровский.

«Закон сегодня с утра подписал спикер и он был отправлен на подпись президенту. Но президент сейчас в командировке, я надеюсь, что он вернется и подпишет этот документ. Я надеюсь, что это произойдет быстрее, чем за неделю. И я надеюсь, что на следующей неделе кризис с регулятором будет разрешен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начиная с 13 ноября 2017 года, на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Последнее заседание до прекращения полномочий двух членов НКРЭКУ (24 ноября) также не состоялось. В результате отсутствия кворума НКРЭКУ не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что с тех пор работа регулятора заблокирована.

Для назначения новых членов регулятора ранее была создана Конкурсная комиссия, которая уже начала свою работу, но, по словам ее члена Светланы Голиковой, потребуется несколько месяцев, чтобы избрать нового члена НКРЭКУ.

В конце ноября и начале декабря народные депутаты от разных фракций зарегистрировали три законопроекта, которые предлагают разные механизмы для восстановления дееспособности регулятора. 6 декабря профильный парламентский комитет поддержал проект №7342-1 под авторством Александра Домбровского («Блок Петра Порошенко»), Михаила Бондаря («Народный фронт») и Юлия Иоффе («Оппозиционный блок»). 7 декабря этот проект был принят парламентом. Согласно этого закона, президент получил полномочия назначать новых членов регулятора сроком на 3 месяца.