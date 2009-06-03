Медведев в очередной раз заявляет о 100% предоплате газа

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в очередной раз заявляет, что РФ перейдет на 100% предоплату в случае срыва сроков оплаты Украиной российского газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на встрече с вице-премьер-министром России Игорем СЕЧИНЫМ.

«Это не проблема России, это проблема Украины. Украина должна платить в соответствии с тем договором, который заключён. Нравится он кому-то или нет, для нас абсолютно безразлично, какую позицию занимают сейчас наши коллеги. Они подписали договор, они должны его исполнять. Если этот договор не будет исполняться, мы вынуждены будем ввести санкционный режим. Он заключается в переходе на 100-процентную предоплату будущих поставок», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он считает, что это нормальная коммерческая практика отношений между двумя компаниями.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заметил, что правительство РФ должен предпринять все необходимые усилия для того, чтобы минимизировать эти негативные последствия, для того чтобы по возможности помочь Украине как государству, которое сегодня испытывает очень существенные денежные затруднения.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.