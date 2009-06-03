Запорожский концерн "Городские тепловые сети" намерен взять кредит

Запорожское коммунальное предприятие "Концерн Городские тепловые сети" намерено взять кредит для погашения долга за газ в сумме от 80 до 140 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, такую информацию сегодня на заседании постоянных комиссий Запорожского горсовета озвучил генеральный директор концерна Сергей ФОМИЧ.

"По предварительным данным, сумма кредита будет варьироваться от 80 до 140 миллионов гривень. По информации генерального директора концерна "Городские тепловые сети" Сергея ФОМИЧА, на 1 июня 2009 года запорожцы задолжали за уже полученный газ 161,7 млн. грн., в том числе больше 146 млн. грн. - за отопительный сезон 2008-2009 годов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что тепловики надеются, что в летние месяцы, когда необходимо платить только абонплату, горожане погасят большую часть долга, но при этом предполагают, что в связи с кризисом часть должников рассчитаться не сможет, чем и обусловлена необходимость кредита.

По словам заместителя запорожского городского председателя - начальника главного экономического управления Запорожского горсовета Натальи НОВАК, из двадцати банков, куда были направлены предложения о сотрудничестве, откликнулись только два - "Ощадбанк" и "Альфа-Банк".

"Не имея альтернативы, город вынужден согласиться на условия "Ощадбанка" - 23% годовых и залог муниципального имущества", - сообщила Н.НОВАК.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие "Концерн "Городские тепловые сети" - единственное предприятие централизованно поставляющее тепло и горячую воду на территории Запорожья.