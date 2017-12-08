В компании Ахметова рассказали, сколько еще угля планируют импортировать из США

Компания «ДТЭК Энерго», которая отвечает за добычу угля, работу ТЭС и дистрибуцию электроэнергии крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, планирует в январе-феврале 2018 года импортировать из США 300 тыс. тонн угля газовой группы, который также добывается в Украине.

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Об этом во время круглого стола в парламенте, который был посвящен вопросу защиты потребителя на рынках энергоносителей, сообщил заместитель коммерческого директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Маляр.

«Тот уголь, который мы будем получать в следующем году, - это будет около 300 тыс. тонн… На станции этот уголь будет поступать до февраля включительно», - сказал он.

По его словам, средняя температура в декабре 2017 года выше, чем в декабре прошлого года. Такие мягкие погодные условия позволяют компании комфортно проходить отопительный период, не планируя дополнительных поставок топлива.

Как сообщал УНИАН, для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов ДТЭК импортировал уголь газовых марок из Польши. Для обеспечения нужд этого отопительного сезона компания заключила договор на поставку газового угля с американской компанией XСoal Energy. В рамках этого контракта в октябре-ноябре ДТЭК получил из США 150 тыс. тонн угля марки «Г».

Также за 11 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, компания увеличила добычу угля газовых марок на 8,8% - до 20,9 млн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.