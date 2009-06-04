Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду понизились на фоне неожиданного увеличения запасов сырья в США, а также в связи с ростом курса американской валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,43 доллара - до 66,12 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 2,29 доллара - до 65,88 доллара за баррель.