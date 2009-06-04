Мировые цены на нефть снизились
08:10, 04 июня 2009Энергетика
0
Остаются на уровне 66 долл./барр.
Цены на нефть на мировых рынках в среду понизились на фоне неожиданного увеличения запасов сырья в США, а также в связи с ростом курса американской валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,43 доллара - до 66,12 доллара за баррель.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 2,29 доллара - до 65,88 доллара за баррель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter