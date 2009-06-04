Кремль считает справедливой цену на нефть в размере 60-70 долл. за баррель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью американскому телеканалу "Си-Эн-Би-Си".

"Те цены (на нефть), которые есть сейчас, где-то в районе от 60 до 70 долл. - это цены 2006 года. Весь год нефть держалась в амплитуде от 60 до 70 долл. Тогда нам казалось, что это очень высокая цена, сейчас, как мне представляется, это как раз достаточно справедливая цена с учетом того пика, который был достигнут совсем недавно в районе 140-150 долл. за баррель", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он выразил надежду на то, что рост цен на энергоносители является сигналом общего улучшения ситуации. "Мне бы все-таки хотелось верить, что изменения цен на нефть отражают уже некоторые фундаментальные закономерности, которые формируются в мировой экономике", - отметил Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что забегать вперед не стоит.

По его словам, замедление инфляции, снижение безработицы и стабилизация ситуации в ряде секторов экономики России, а также рост цен на нефть настраивают его "на очень умеренно оптимистический позитивный лад".

"Поэтому хотелось бы верить, что это не случайные процессы", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.