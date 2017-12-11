Россия из-за санкций не может создать оператора электросетей оккупированного Крыма – СМИ

«Россети» могут не стать ключевым акционером АО «Крымэнерго», который создается как региональный оператор электросетей в оккупированном Крыму, из-за риска попасть под международные санкции, действующие в отношении полуострова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По их информации, в настоящее время идет обсуждение альтернативного состава акционеров «Крымэнерго», в него на паритетных правах могут войти региональные и федеральные власти через Росимущество. Такой вариант исключит участие «Россетей» в «Крымэнерго».

«Схема будет принята, если правительство решит, что риски санкций носят для "Россетей" значительный характер», — пояснил источник.

Данная схема обсуждалась 8 декабря на совещании у заместителя главы Минэнерго Андрея Черезова, отметили источники, один из которых утверждает, что она является приоритетной.

Ранее издание сообщало, что в Крыму планируется создать АО «Крымэнерго» и передать ему все электросети региона, сейчас предприятием управляет ГУП «Крымэнерго», который принадлежит Минтопэнерго Крыма.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».