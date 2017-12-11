Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть снизились в понедельник, так как рост числа буровых установок в США указал на наращивание добычи в стране, что может подорвать попытки ОПЕК восстановить баланс на рынке.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство понизило прогноз по росту цен на нефть

Заявление министра нефти Кувейта о том, что ОПЕК и другие нефтепроизводители рассмотрят возможность выхода из соглашения о сокращении добычи до июня следующего года, также оказало давление на котировки, сказали трейдеры.

Утром фьючерсы на нефть сорта Brent снизились на 0,27 процента до $63,23 за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,20 за баррель, на 0,3 процента ниже предыдущего закрытия, передает Рейтер.

Число буровых установок в США выросло на два на неделе по 8 декабря до 751, наивысшей отметки с сентября, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Увеличение числа установок указывает на дальнейший рост производства сырья в США, объем которого сейчас более чем на 15 процентов выше по сравнению с уровнем середины 2016 года в 9,71 миллиона баррелей в сутки.

Наращивание нефтедобычи в США может подорвать попытки ОПЕК и группы производителей вне нефтяного картеля, включая Россию, поддержать цены путем снижения предложения.

ОПЕК и союзники начали сокращать добычу в январе прошлого года и договорились продлить срок действия соглашения до конца 2018 года.

Министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук сообщил в воскресенье, что до следующей официальной встречи картеля в июне, Организация стран-нефтеэкспортеров и другие производители вне картеля обсудят возможность выйти из соглашения о сокращении добычи раньше.