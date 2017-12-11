Украина значительно сократила потребление дефицитного антрацита

Украина по итогам 2017 года по сравнению с показателем потребления за 2016 год сократит потребление дефицитного угля антрацитовой группы почти вдвое - до 5 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, ссылаясь на слова профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

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«Если мы раньше в год потребляли более 9 млн тонн угля марки «А» (антрацит – УНИАН), то уже по итогам этого года это будет около 5 млн тонн. Это стало возможным благодаря мерам, которые предприняло правительство, по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу угля», - сказал вице-премьер.

Также он сообщил, что Украина сократила потребление антрацита в ноябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 34% - до 532 тыс. тонн.

По словам Кистиона, для наращивания поставок угля газовой группы, который добывается в Украине, руководство недавно созданной «Национальной угольной компании» должно будет определить перечень государственных шахт, которые являются перспективными для вложения инвестиций.

«Запустив этот процесс, мы можем сократить расходы на содержание убыточных шахт в сумме 1,5 млрд грн в год. Это и есть средства для модернизации угольных предприятий с целью наращивания добычи украинского угля марки «Г», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Поскольку показатели добычи не успевают за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения данной проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.

В октябре 2017 года Украина сократила потребление антрацита на 30%.

6 декабря Кабмин принял решение о создании «Национальной угольной компании». Эта компания объединила 33 государственные шахты.