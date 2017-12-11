Транзит нефтепродуктов через Украину вырос в восемь раз

В ноябре 2017 года транзит нефтепродуктов (без учета СУГ) через территорию Украины составил 79 тысяч тонн, что в восемь раз выше показателя ноября прошлого года.

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Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на собственное исследование.

За одиннадцать месяцев 2017 года транзит нефтепродуктов через Украину составил 510 тысячи тонн (+57%).

Основные транзитные поставки в ноябре пришлись на мазут. За отчетный период было транзитировано 70,3 тысячи тонн. Весь ресурс прошел транзитом через Одесский порт из Беларуси в Сербию.

В ноябре транзит дизельного топлива через Украину составил всего 5,8 тысячи тонн. Это на 41% выше показателя ноября 2017 года. Из этого объема 3,4 тысячи тонн было транзитировано из Беларуси в Молдову и 1,9 тысячи тонн – из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов за отчетный месяц составил 3 тысячи тонн: 2,2 тысячи тонн было отправлено из Беларуси в Молдову; 0,4 тысячи тонн – из Литвы в Молдову; 0,3 тысячи тонн – из Молдовы в Узбекистан.

Как сообщалось, в январе-октябре импорт нефтепродуктов, включая масла и топливные компоненты, через морские порты Украины увеличился по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 12% – до 656,4 тысячи тонн.