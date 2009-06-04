Еврокомиссия направит в Киев и Москву комиссию

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу решил направить в Москву и Киев комиссию "по установлению фактов" в ситуации с поставками газа, сообщил в четверг официальный представитель ЕК Йоханнес Лайтенбергер, сообщает РИА Новости..

Премьер-министр России Владимир Путин накануне предупредил, что проблемы с оплатой газа Украиной могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня.

"Председатель Еврокомиссии проинформировал премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии о направлении в Москву и в Киев группы высших функционеров Еврокомиссии с целью установления фактов по ситуации (с поставками газа)", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Лайтенбергера, на основе анализа, который представят эксперты по итогам поездок в Россию и на Украину, Баррозу подготовит доклад по ситуации с газовыми поставками к саммиту ЕС 17-18 июня в Брюсселе.