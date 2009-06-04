Эксперт: бензин подорожал из-за роста закупочных цен на НПЗ

Подорожание бензинов на автозаправочных станциях (АЗС) в мае обусловлено существенным увеличением закупочных цен на украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Параллель» (г. Донецк) со ссылкой на директора Дмитрия КУЛИКА.

«Подорожание бензинов на заправках в мае обусловлено существенным увеличением закупочных цен на украинских НПЗ, которое началось, по данным компании «Параллель», с 12 мая и на сегодня составило: по марке А-95 – 20% (0,94 грн./литр), по марке А-92 – 22% (0,96 грн./литр) и по марке А-80 – 5,02 % (1,17 грн./литр)», - отметил он.

В то же время, по его мнению, рост в крупном опте обусловлен, в первую очередь, глобальными тенденциями внешнего топливного рынка. «Так, котировки бензина, по данным международного агентства Platts, с января 2009 года выросли на 361 долл. за тонну (109,48%), то есть более чем в 2 раза», - добавил он.

Как сообщалось, 20 мая во второй половине дня цены на бензин большинства заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А95 на заправках подорожало сразу на 30 коп./литр - с 5,98 до 6,28 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.