"Нафтогаз" впервые получил прибыль от добычи нефти и газа в Египте

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" впервые за многие годы получил прибыль от нефтегазодобывающих проектов, которые компания реализует в Египте. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко.

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"У нас много разных бизнесов, в том числе мы добываем нефть и газ в Египте. Этот бизнес мы сделали прибыльным… В этом году мы получили чистый профицит денежных средств 5 миллионов долларов. До этого мы теряли 20-30 миллионов долларов в год", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что холдингу следует избавиться от своих нефтедобывающих активов в Египте, поскольку они являются неприбыльными.

В конце февраля 2017 года Витренко сообщил, что "Нафтогаз" намерен привлечь инвестиционного советника для оценки предложений о покупке другими компаниями этих активов.

В начале апреля "Нафтогаз" объявил тендер на закупку услуг инвестиционного консалтинга для оценки целесообразности продажи своих активов в Египте. Согласно тендерным требованиям холдинга, консалтинговая компания (инвестиционный банк) должна предоставить свои рекомендации до конца 2018 года.

Справка УНИАН. Проект по разведке и добыче углеводородов в Египте осуществляется "Нафтогазом Украины" с 2007 года в рамках концессионного соглашения между Египтом, "Нафтогазом" и "Египетской генеральной нефтяной корпорацией". С 2012 года этими проектами руководит совместная компания Petrosannan Company. В 2015 году компания осуществляла разведку залежей нефти и газа в Восточной и Западной пустынях Египта.

Общие подтвержденные и вероятные запасы сырья, которыми оперирует "Закордоннафтогаз" в Египте, составляют 1,1 миллиона тонн нефти и 599,6 миллиона кубометров газа. В 2015-2016 годах компания Petrosannan Company, доля в которой принадлежит дочерней компании "Нафтогаза" - "Закордоннафтогазу", добыла 370 миллионов кубометров газа и 630 тысяч тонн нефти и газового конденсата.