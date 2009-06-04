НКРЭ одобрила проект порядка проведения аукционов для экспорта

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики одобрила проект порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для организации экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект был одобрен на заседании комиссии в четверг, 4 июня.

Комиссия также утвердила проект типового договора, который будет заключаться НЭК «Укрэнерго» с победителем аукциона.

Согласно проекту, к участию в аукционах будут допускаться компании-лицензиаты, имеющие лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, а также компании, не имеющие задолженности по расчетам с «Энергорынком».

Кроме того, на момент участия в конкурсе компании-претенденты должны иметь уже заключенные внешнеэкономические контракты по организации экспорта.

Проект порядка проведения аукционов планируется обнародовать на сайте НКРЭ на следующей неделе.