Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает шахтерам подготовить совместный проект постановления ВР для урегулирования ситуации со сбытом угля частными угольными предприятиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом он сказал на сегодняшней встрече с представителями трех арендных угледобывающих предприятий Донецкой области: ОДО АП "Шахтоуправление имени В.Чапаева", ЗАО "Шахта "Ждановская" и ООО "Шахта "Рассвет", которые со 2 июня пикетируют Кабинет министров.

Состоялось обсуждение ситуации, сложившейся в связи с отказом ГП «Уголь Украины» принимать уголь, добываемый шахтами, которые не подчиняются Министерству угольной промышленности, поскольку не являются государственными предприятиями.

Участники встречи настаивали на необходимости устранения дискриминационного подхода к вопросу закупки добытого угля и сбалансирования прав частных и государственных шахт. Невозможность реализовать добытый уголь, по словам представителей шахтерских коллективов, привела к многомесячной задолженности по зарплате на предприятиях и поставила их под угрозу закрытия, в результате чего могут потерять работу несколько тысяч шахтеров.

В.ЛИТВИН заявил, что прежде чем приступать к решению этой проблемы, необходимо получить «реальную картину структуры потребляемого угля – какая часть из него отечественной добычи, какая импортная», закрыть каналы продажи нелегально добытого угля на так называемых копанках, и решить вопрос качества угля.

Руководитель парламента предложил подготовить совместный проект постановления Верховной Рады с учетом предложений, высказанных на встрече, в том числе председателями профильных парламентских комитетов.

В этом документе, по словам В.ЛИТВИНА, должны быть четко определены задачи, которые надлежит последовательно решать Кабинету министров для урегулирования ситуации со сбытом угля частными угольными предприятиями.

Как только такой проект постановления будет готов, отметил В.ЛИТВИН, он будет немедленно вынесен на обсуждение и голосование в сессионном зале.

А в развитие такого постановления, по мнению председателя Верховной Рады, целесообразно было бы провести широкое обсуждение проблемы в формате круглых столов и совещаний.