Стоимость Brent обновила 2,5-летний максимум, превысив $65

Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель впервые с 24 июня 2015 года, следует из данных торгов на Лондонской бирже, передает Прайм.

Согласно данным торгов, по состоянию на 04.25 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 65,24 доллара за баррель.

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Некоторое давление на цены на нефть продолжают оказывать данные о росте буровых установок в США.

По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам прошлой недели число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2%, до 931 единицы.

В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 единиц, или в 1,5 раза.