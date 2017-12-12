Украина нуждается в помощи США для противостояния "Северному потоку-2" – Коболев

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не может в одиночку противостоять реализации Россией проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" в обход территории Украины по дну Балтийского моря, и поэтому компания нуждается в помощи правительства и сената США. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", ссылаясь на слова главы правления госхолдинга Андрея Коболева, которые он озвучил во время поездки в Вашингтон.

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"Нафтогаз" борется, чтобы остановить этот опасный проект, который может усилить зависимость европейских союзников Америки от России и сделать их более уязвимыми для российского влияния. Однако Россия имеет много западных партнеров в этом проекте. "Нафтогаз" не может одолеть "Северный поток-2" самостоятельно. Нам нужна поддержка Соединенных Штатов", - сказал он, добавив, что Украине важно, чтобы США четко дали понять, что не готовы допустить роста зависимости Европы от России.

Согласно сообщению, Коболев озвучил эту позицию во время встречи с сенатором от Республиканской партии Роджером Вилкером, который также является главой комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Северный поток-2" не только подорвет украинскую экономику и позволит России шантажировать страны Центральной и Восточной Европы, этот проект также устранит единственный фактор, который сейчас заставляет Россию поддерживать хоть какую-то стабильность на востоке Украины", - заявил глава "Нафтогаза", объяснив, что после запуска обходного маршрута украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором.

"При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины. Соединенные Штаты не должны этого допустить", - отметил Коболев во время встречи с сенатором от Демократической партии Крисом Мерфи.

По информации пресс-службы, глава "Нафтогаза" также встретился с представителями Совета национальной безопасности США, Министерства энергетики, Агентства по международному развитию (USAID) и др.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря и. о. помощника Государственного секретаря США по вопросам энергетики и руководитель Бюро по энергетическим ресурсам Госдепа Сью Саарнио, во время встречи с вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, заявила, что общей задачей для Украины и США является объективная оценка проекта "Северный поток-2", а также наши страны должны "сигнализировать о возможных рисках для Европы".

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 миллиардов долларов.