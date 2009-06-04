«Нафтогаз» аккумулировал 20% средств для расчетов за майский газ

По состоянию на вечер среды, 3 июня, НАК «Нафтогаз Украины» аккумулировал 20% средств, необходимых для расчетов с ОАО «Газпром» за природный газ, импортированный в мае текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он уточнил, что в мае в Украину было импортировано 2,3 млрд. куб. м газа для внутреннего потребления, а также для закачки в подземные хранилища. Стоимость этого газа составила порядка 620 млн. грн., из которых 120 млн. грн. на сегодняшний день аккумулировал для расчета НАК.

Б.СОКОЛОВСКИЙ косвенно подтвердил, что в настоящее время "Нафтогаз" ведет переговоры о привлечении кредитного ресурса для выполнения своих обязательств по импортным контрактам. Переговоры, в том числе, ведутся и с российскими банковскими учреждениями.

Б.СОКОЛОВСКИЙ допустил, что, возможно, кредитный ресурс будет предоставлен НАКу под залог газа, закачанного в хранилища.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.