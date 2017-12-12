Белый и пушистый: "Нафтогаз" опроверг вывод средств в офшор топ-менеджером "Укртрансгаза"

Служебная проверка, которая была проведена Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины", опровергла информацию о том, что член правления "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко якобы вывел деньги дочерней структуры госхолдинга за границу через офшорную компанию. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"В ходе проверки было установлено, что "Укртрансгаз" не заключал договоров с фондом Pioneer Foundation и/или компанией Estera Trust Limited (регистрирующий агент и директор фонда) и, соответственно, не осуществлял никаких платежей в пользу указанных компаний. В период работы Алексеенко в НАК "Нафтогаз Украины" на должности советника председателя правления к его компетенции не относились какие-либо полномочия по распоряжению имуществом или средствами компании, или единоличному подписанию договоров и контрактов от имени компании", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проверка также установила, что фонд Pioneer Foundation был зарегистрирован 25 января 2016 года на острове Мэн по инструкции Сергея Алексеенко с целью долгосрочного планирования наследства семьи.

"За время существования фонда Pioneer Foundation им не проводилась какая-либо деятельность, не был открыт ни один счет и, соответственно, не получались денежные средства или имущество. Фонд не имел никаких аффилированных компаний и его деятельность была официально прекращена 18 апреля 2017 года", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамскими досье".

По данным СМИ, в расследовании, получившем название "Райские досье" (Paradise Papers) сообщается, что в начале 2016 года на острове Мэн для Алексеенко была основана офшорная компания с целью вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. В ответ на эту информацию 7 ноября "Нафтогаз" начал служебную проверку деятельности Алексеенко.

Справка УНИАН. "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Государственная компания "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".