Комиссар ЕС не имеет информации о проблемах Украины с оплатой газа

Комиссар Евросоюза по торговле Кэтрин ЭШТОН заявляет, что не располагает информацией о проблемах Украины при оплате российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Нет у меня какой-то информации о том, что сейчас есть какие-то проблемы с опасностью выплаты», – сказала К.ЭШТОН.

Она отметила, что ЕС знает озабоченность России по этому вопросу, поэтому председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддерживают постоянный контакт.

По ее словам, есть политические вопросы, хотя Евросоюз настаивает, что данная проблема требует коммерческих решений.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что "Газпром" перейдет на 100-процентную предоплату, если 7 июня Украина не оплатит российский газ.

Напомним, согласно контракту от 19 января 2009 г. НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.