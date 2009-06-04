Соколовский: как "химики" могут закупать газ у нерезидентов?

Разрешение Кабинета министров Украины, которым шести химическим предприятиям предоставляется право закупать газ у нерезидентов, идет вразрез с январскими газовыми контрактами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что, согласно январским договоренностям, НАК «Нафтогаз Украины» был определен единственным импортером газа в Украину. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что последствием данного разрешения может стать возобновление теневых схем завоза газа в страну, в том числе и при участии дочернего предприятия «Газпрома» – «Газпром сбыт Украина».

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Кабинет Министров Украины разрешил шести химическим предприятиям в 2009 году закупать газ у нерезидентов Украины. В частности, такое разрешение получили ОАО «Азот», «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», «ДнепроАзот», «Одесский припортовый завод» и концерн «Стирол».

Объясняя необходимость данного решения, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отметил: «По сути, речь идет о том, чтобы спасти на этот период, когда низкие цены на продукцию, эти предприятия и дать им возможность работать напрямую с поставщиками газа».

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» заявлял, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.

Также «Нафтогаз» отмечал, что закупка газа отдельными производителями удобрений у нерезидентов приведет к осложнению выполнения контрактов между хозсубъектами обеих стран и нарушению положений межправительственного меморандума, что, в свою очередь, приведет к нежелательным экономическим последствиям.