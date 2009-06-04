Представители ЕК приедут в Киев и Москву

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ направляет в Москву и Киев комиссию для изучения ситуации с газом.

Как сообщает ICTV, об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛАЙТЕНБЕРГЕР.

«Председатель Еврокомиссии информировал премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии о направлении в Москву и в Киев группы высших функционеров Еврокомиссии с целью установления фактов о ситуации (с поставками газа - УНИАН)», – сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Й.ЛАЙТЕНБЕРГЕРА, на основе анализа, который представят эксперты по итогам поездок в Россию и Украину, Ж.М.БАРРОЗУ подготовит доклад о ситуации с поставками газа в страны ЕС до саммита сообщества 17-18 июня в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, соглашение о поставках газа в Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах было подписано 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый кризис", в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 22 мая на саммите РФ-ЕС в Хабаровске предложил Евросоюзу для обеспечения энергобезопасности подумать о предоставлении синдицированного кредита Украине. По его словам, помощью Украинскому государству должна заниматься не только Россия.

Д.МЕДВЕДЕВ заявил тогда, что у России есть сомнения в платежеспособности Киева за газ, который необходимо закачать в подземные хранилища. Это 19,5 миллиардов кубометров газа стоимостью свыше 4 миллиардов долларов.

С января 2009 г. Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ. Несмотря на это, российский монополист каждый раз в начале месяца заявляет о неспособности Украины расплатится и угрожает переходом на предоплату.

3 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что проблемы Украины с оплатой за газ могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня.