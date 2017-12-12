Взрыв в Австрии не повлияет на газоснабжение Украины – "Нафтогаз"

Взрыв на газоперекачивающей станции в Австрии около города Баумгартен не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей, поскольку при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов было закачано на 15% больше "голубого" топлива, чем для прохождения зимы 2016-2017 годов.

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Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщает пресс-служба национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", ссылаясь на слова главы компании Андрея Коболева.

"Взрыв на газоперекачивающей станции "Баумгартен" не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей. В этом году мы закачали в подземные хранилища газа на 15% больше, чем в том году. Выражаем соболезнования пострадавшим от аварии и остаемся на связи с европейскими коллегами", - написал Коболев.

По данным австрийского издания Heute, сегодня на австрийском газовом хабе вблизи города Баумгартен произошел взрыв. Согласно сообщению, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, около 60 получили ранения.

Справка УНИАН. Около города Баумгартен расположен один из крупнейших газовых хабов стран ЕС - Центрально-европейский газовый хаб. Он является международной площадкой для торговли газом, а также на основе его ценовых показателей формируются биржевые котировки стоимости "голубого" топлива.