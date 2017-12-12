Газ подорожал: в Кабмине назвали ноябрьскую цену импорта

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 31 ноября текущего года составила 6 393 грн (или 239,5 долл.) за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 ноября 2017 года и составляющую 6 393 грн, или 239,5 долл. США за тысячу кубометров», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в октябре текущего года составила 6 000 грн, или 224,9 долл. за тысячу кубометров.