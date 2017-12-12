Российский "Северный поток-2" в обход Украины получил первое частичное разрешение в Германии

Горное управление немецкого города Штральзунд позволило строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает «Немецкая волна». Речь идет о разрешении на строительство на части континентального шельфа Германии. Министерство энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило эту информацию, заявив, что разрешение принято 2 ноября.

Читайте такжеУкраина нуждается в помощи США для противостояния "Северному потоку-2" – Коболев

Представитель компании Nord Stream 2, что реализует проект газопровода "Северный поток-2", назвал это первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", намерена начать строительство уже в 2018 году и завершить его до конца 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составлять 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Против реализации этого проекта активно выступают в Украине, Польше и в ряде других стран. Серьезные вопросы к "Северному потоку-2" остаются и в Еврокомиссии.