В "Укртрансгазе" сообщили, как повлияет взрыв в Австрии на транзит газа

Взрыв на газоперекачивающей станции в Австрии около города Баумгартен приведет к временному сокращению объемов транзита природного газа из России в Словакию через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз".

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"Вследствие возникновения аварийной ситуации в ЕС произойдет временное сокращение объемов транзита природного газа через Украину на словацком направлении", - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, несмотря на аварию, импорт "голубого" топлива из Словакии в Украину отвечает плановому показателю - 22 миллиона кубометров в сутки.

"Ожидается незначительное уменьшение поступления газа в Украину по венгерскому маршруту", - отметили в компании, добавив, что ограничение импорта газа из стран ЕС или его временное прекращение, в случае необходимости, будет компенсировано за счет увеличения отбора топлива из подземных хранилищ.

"Взрыв, который произошел сегодня утром на газопроводе вблизи газоперекачивающей станции Баумгартен, не повлияет на обеспечение отечественных потребителей", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным австрийского издания Heute, сегодня утром на австрийском газовом хабе вблизи города Баумгартен произошел взрыв. Согласно сообщению, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, около 60 получили ранения.

По словам главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, этот взрыв не окажет влияния на поставки газа для украинских потребителей, так как при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов было закачано на 15% больше "голубого" топлива, чем для прохождения зимы 2016-2017 годов.