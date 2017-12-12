Власть должна выработать стратегию замещения антрацита собственным углем марки Г – эксперт

Государство должно активнее занимать позицию энергетической целесообразности и безопасности, а не сиюминутной выгоды. Такую позицию высказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Ковальчук в статье "План Г для угольной Украины", опубликованной интернет-порталом "Новое время. Бизнес".

Читайте такжеГройсман о планах на будущее: мы должны отказаться от импорта угля

"Власть должна не ограничиваться заявлениями, а выработать национальную стратегию замещения антрацита собственными ресурсами угля марки Г. Только после этого газовый уголь сможет стать приоритетом в энергобалансе и решить проблему как импорта антрацита, так и более высоких тарифов", - утверждает эксперт.

По мнению Юрия Корольчука, одним из действенных шагов по вытеснению импортного антрацита из украинской энергетики может стать введение принципа приоритета блоков ТЭС, работающих на газовой группе углей (марка Г).

"Хочу напомнить, что 20 сентября 2017 года Совет оптового рынка электрической энергии утвердил проект изменений в Правила оптового рынка (протокол №26 от 20.09.2017), согласно которым предоставляется приоритет тем блокам ТЭС, которые работают на угле марки Г. Впрочем, такое решение НКРЭКУ может принять только после согласия Антимонопольного комитета Украины. АМКУ, в свою очередь, не может определиться с предоставлением соответствующего разрешения, исходя из формальных обстоятельств конкурентного законодательства", - сетует автор.

"Решение о национальном приоритете угля марки Г позволит остановить его импорт и нарастить собственную добычу. Так приоритет газового угля является прямой поддержкой отечественного производителя и будет стимулировать спрос на украинский уголь", - пишет он.

Юрий Корольчук полагает, что описанное торможение процесса перевода тепловой генерации на украинский уголь связано с деморализацией власти, находящейся под постоянным прессингом критиков.

Читайте такжеУкраина сократила потребление антрацита на треть – Кистион

"С другой стороны, АМКУ, правительство, Минэнерго и власть в целом можно понять. Непопулярные решения органов власти постоянно критикуют. Поэтому чиновники, премьер-министр, министр отрасли боятся брать на себя ответственность. Однако, поезд уже ушел. Времени нет. И решение придется принимать. Тем более, для решения всех вопросов власти достаточно принятия нормативно-правовых актов вторичного законодательства – постановления или распоряжения", - подчеркивает эксперт.

Как отмечалось, в результате блокады Украина в январе-октябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,151 миллиарда долларов. По данным Государственной фискальной службы Украины основным поставщиком за этот период была Россия (55,7%), поставки из которой составили 1,2 миллиарда долларов.