Соколовский: события в ВР и ситуация с газом - звенья одной цепи

Возможное создание новой коалиции в Верховной Раде и ситуация вокруг российского газа являются двумя звеньями одной цепи, заявляет Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, отвечая на вопрос представителей СМИ, Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал: «То, что происходит в украинском парламенте, и то, что происходит с газом со стороны России, - это два звена одной и той же цепи, которой затягивается Украина на виселице».

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, заявление российской стороны о неспособности Украины рассчитываться за российский газ является попыткой через наиболее серьезный фактор - энергетический, подчеркнуть, что Украина истощена экономически и нынешняя власть не способна с этим вызовом справиться. Таким образом, соответственно, создается и «реклама» для новой коалиции, которая формируется в Верховной Раде, добавил он.

«Это не что иное, как попытка навязать мнение и украинскому сообществу, и миру как о неспособности существующей власти, так и о несостоятельности Украинского государства функционировать самостоятельно», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Уполномоченный Президента также отметил, что приезд в Украину европейских экспертов для выяснения ситуации с поставками газа не связан с обострением российско-украинских газовых отношений в связи с последними заявлениями российского руководства. Этот визит был запланирован раньше, до возникновения этого обострения.

«Украина открыта для предоставления исчерпывающей информации, которая успокоит Европейскую комиссию в технической возможности и готовности выполнить свои транзитные обязательства», - подчеркнул Уполномоченный Президента.

В то же время, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Еврокомиссия сможет сделать объективные выводы лишь тогда, когда получит также достоверную информацию о реальной ситуации в «Газпроме» и о его способности выполнить свои обязательства относительно поставок всех законтрактованных объемов газа европейским потребителям, учитывая, в частности, кредитные обязательства и проблемы, возникшие с их партнерами - поставщиками газа.