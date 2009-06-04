В Донецке на шахте им. Засядько введена в эксплуатацию новая лава, оснащенная необходимым современным оборудованием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на директора шахты Игоря ЕФРЕМОВА.

По его словам, лава была подготовлена в запланированные сроки. Таким образом, на шахте заработала третья лава (после аварии в рабочем режиме оставались лишь две лавы).

И.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в новой лаве проведен большой комплекс работ, обеспечивающий необходимый уровень безопасности. В связи с тем, что пласт М3 имеет высокую газообильность, в этой лаве пришлось проводить комплексные мероприятия по дегазации. Были проложены дополнительно три трубопровода большого диаметра: один – по конвейерному ходку и еще два – по вентиляционному.

Мощность пласта в новой лаве составляет 1,4-1,6 м, лава оборудована новым конвейером СП 326 харьковского завода «Свет шахтера». Этот конвейер позволяет работать с высокой производительностью и большими нагрузками.

По словам директора шахты, на данный участок заложен план в 2 тыс. тонн угля в сутки, расчетная нагрузка – 2,8 тыс. тонн.

Оснащение лавы техникой обошлось шахте в 28 млн. грн. «Все это – деньги, заработанные коллективом шахты», – отметил И.ЕФРЕМОВ.