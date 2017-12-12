Взрыв на одном из крупнейших газовых хабов Европы: в Италии объявили режим чрезвычайной ситуации

Министерство экономического развития Италии объявило режим чрезвычайной ситуации после взрыва на газораспределительном узле в соседней Австрии и прекращения поступления российского газа.

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«Сообщаем, что министерство экономического развития, заслушав доклад технической комиссии по ЧС и мониторингу, объявило режим чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении итальянского газотранспортного оператора Snam Rete Gas, передают «Ведомости».

По данным итальянских СМИ, порядка 50% текущего потребления газа в Италии уже покрывается за счет запасов газохранилищ.

По сведениям Snam Rete Gas, после взрыва на газовом распределительном узле в австрийском Баумгартене поступление газа через газоизмерительную станцию Тарвизио на границе с Австрией (физически это только российский газ) снизилось с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. м в сутки. Оператор Gas Connect Austria Gmbh. сообщил, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (в направлениях Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия) прекращается до дальнейших уведомлений. Словацкий оператор Eustream подтвердил прекращение поставок.

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Взрыв на газовом хабе в Баумгартене произошел сегодня утром. При взрыве и последующем пожаре погиб один человек, пострадали порядка 60. Система перекачки газа отключена, сообщил оператор хаба, компания OMV. Причина взрыва - техническая, заявила в Twitter местная полиция. Место происшествия оцеплено.

Газовый хаб в Баумгартене ежегодно принимает около 40 млрд куб. м газа из России и Норвегии. Один из главных европейских хабов был построен в 1959 г. Отсюда обеспечиваются газом юг Германии и север Италии, уточняет французская Le Figaro. Баумгартен является точкой сдачи газа во многих контрактах «Газпрома», для которого Германия и Италия - одни из крупнейших покупателей. Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой «на следующий день» во вторник открылась по $292 за 1000 куб. м, но уже выросла в полтора раза - до $413, свидетельствуют данные хаба CEGH. Газ с поставкой во вторник торгуется уже дороже $500.