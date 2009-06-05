Мировые цены на нефть значительно выросли

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 4 июня, значительно повысились на фоне публикации нового прогноза американского инвестиционного банка Goldman Sachs, где говорилось об ожиданиях восстановления мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil взлетела на 2,45 доллара - до 68,57 доллара за баррель.

При этом в ходе торгов стоимостной показатель достигал почти 70-долларовой отметки, что является рекордными показателями с начала ноября прошлого года.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов возросла на 2,83 доллара - до 68,71 доллара за баррель, что явилось максимальным ее значением с 21 октября 2008 года.