Уголь должен поставляться отечественными производителями

Проблему углепоставок в Украине нужно решать в интересах отечественных производителей, убежден директор донецкой шахты им. Засядько Игорь ЕФРЕМОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе шахты, он констатировал, что сегодня заявка на поставки угля с угледобывающих предприятий негосударственной формы собственности «составляет в месяц всего 300 тыс. тонн, тогда как в Украину, по статистике, за последний год завезли миллионы тонн угля из-за рубежа».

«Возникает вопрос: нужно ли быть большим специалистом в экономике и политике, чтобы решить проблему углепоставок с учетом интересов отечественных производителей?», - отметил И.ЕФРЕМОВ.

Он раскритиковал заявления, звучащие из Кабинета министров, о том, что если шахта находится не в государственной собственности, то пусть «хозяева» сами решают свои проблемы, пусть они думают в том числе и о сбыте угля. По мнению И.ЕФРЕМОВА, «если есть Министерство угля Украины, есть Министерство по топливу и энергетике, то они должны обеспечивать эффективное функционирование предприятий всех форм собственности в государстве, чтобы предприятия работали устойчиво и люди не теряли работу».

Если у руководства страны нет желания решать подобные проблемы в угольной отрасли, тогда нужно признать, что эта отрасль Украине не нужна. «Если нет желания решать подобные вопросы, тогда необходимо сделать так, как в Великобритании сделала Маргарет ТЭТЧЕР, которая сказала: Англии не нужна угольная промышленность, но если она не нужна, то будут приняты соответствующие меры», - заявил И.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что в Англии в свое время были выделены деньги на консервацию шахт, были оплачены пособия, десятки тысяч людей получили возможность за счет государства обучиться новым специальностям.

«Вот мы же рвемся в Европу? Так и давайте брать пример с того, как решаются эти проблемы в странах Евросоюза», - сказал директор шахты.