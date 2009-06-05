Аукцион по продаже электроэнергии на экспорт не состоится

Аукцион, объявленный Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» по продаже электроэнергии для экспорта, запланированный на 8 июня, не состоится из-за отсутствия заявок.

Об корреспонденту УНИАН сообщил источник в «Укринтерэнерго».

По его словам, отсутствие заявок вызвано тем, что стартовая цена, предложенная «Укринтерэнерго», превышает цены, сложившиеся в настоящее время на спотовых рынках Европы.

Собеседник агентства уточнил, что после объявления аукциона «Укринтерэнерго» получило официальные письма от более 30 компаний, где указывалось на невозможность принять участие в аукционе в связи с заявленной ценой.

«Укринтерэнерго» выставило на торги цену, которая выше оптовой рыночной цены на внутреннем рынке, и не могоо сделать иначе, поскольку было обязано действующим законодательством», - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 29 мая «Укринтерэнерго» обнародовало положение о проведении торгов по продаже электроэнергии на экспорт в июне.

Согласно документу, заявки на участие в аукционе принимались до 4 июня. На аукцион выставлялась электроэнергия мощностью поставки 100 МВт минимальным количеством 50,4 млн. кВт/ч на условиях поставки DAF украинская граница. Шаг аукциона - 0,001 долл.

Согласно положению, в случае если ни один из претендентов не будет допущен к аукционным торгам или допущен один претендент, лот снимается с аукционных торгов. В таком случае аукционные торги отменяются, а «Укринтерэнерго» будет свободно в выборе покупателя соответствующего объема электрической энергии.