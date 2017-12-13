Полиция Австрии назвала причину взрыва на газовом хабе

Взрыв на австрийской газораспределительной станции произошел из-за технического сбоя. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что взрыв вызвала "техническая причина". В полиции не сообщили других деталей инцидента и отметили, что местные органы власти проводят расследование.

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У оператора газораспределительной станции Gas Connect также предполагают, что неопределенная техническая неисправность могла стать причиной взрыва.

Напомним, взрыв на газовом хабе в Баумгартене произошел 12 декабря утром. Во время взрыва и последующего пожара погиб один человек, пострадали около 60. Система перекачки газа отключена, сообщил оператор хаба, компания OMV.

Газовый хаб в Баумгартене ежегодно принимает около 40 млрд куб. м газа из России и Норвегии. Один из главных европейских хабов был построен в 1959 г. Отсюда обеспечиваются газом юг Германии и север Италии, уточняет французская Le Figaro. Баумгартен является точкой сдачи газа во многих контрактах «Газпрома», для которого Германия и Италия - одни из крупнейших покупателей. Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой «на следующий день» во вторник открылась по $292 за 1000 куб. м, но уже выросла в полтора раза - до $413, свидетельствуют данные хаба CEGH. Газ с поставкой во вторник торгуется уже дороже $500.