Транзит газа на одном из крупнейших хабов Европы восстановили после взрыва

Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии восстановлен, сообщил утром в среду оператор ГТС в интервью радиостанции ORF.

Читайте такжеВзрыв в Австрии не повлияет на газоснабжение Украины – "Нафтогаз"

"Я могу сообщить, что вчера до полуночи нам удалось восстановить все транзитные линии, все они работают на 100% ", - заявил Штиндль, передает Прайм.

По его словам, что касается причины взрыва, в Gas Connect придерживаются теории технического сбоя. "В Баумгартене шла установка нового оборудования... Но это только наша гипотеза, что технический сбой произошел в одном из фильтров-сепараторов. И этот технический дефект вкупе с некоторыми дополнительными обстоятельствами привел к взрыву и пожару", - заявил он.

По его словам, сегодня начинается два расследования: одно внутреннее, второе ведет криминальная полиция Нижней Австрии.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.