Взрыв на хабе в Австрии привел к сокращению транзита газа через Украину на 23%

Взрыв на газоперекачивающей станции в Австрии около города Баумгартен привел к сокращению объемов транзита природного газа из России в Словакию через территорию Украины на 23% - до 200 млн куб. м в сутки. Об этом УНИАН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Читайте такжеТранзит газа на одном из крупнейших хабов Европы восстановили после взрыва

«Из-за вчерашней чрезвычайной ситуации на Баумгартене в Австрии транзит газа по территории Украины уменьшился на 23%, до 200 млн куб. м в сутки. При этом Украина своевременно выполняет заявки европейских стран-импортеров и готова увеличить объемы прокачки «голубого» топлива в Европу после поступления соответствующей заявки», - сказал он.

По словам Белявского, поставки газа украинским потребителям остаются на уровне планового показателя – 137,2 млн куб. м в сутки.

«Что касается поставок газа отечественным потребителям, то никаких изменений нет. Они стабильно получают газ из трех источников: национальная добыча (58,1 млн куб. м в сутки), запасы в хранилищах (48,1 млн куб. м) и импорт из Европы», - отметил Белявский, добавив, что импортные поставки газа в Украину из Европы не изменились и составляют 32,2 млн куб. м.

По информации советника главы Минэнергоугля, газопровод около Баумгартена уже отремонтирован.

«Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию», - сообщил Белявский.

Как сообщал УНИАН, утром 12 декабря на австрийском газовом хабе вблизи города Баумгартен произошел взрыв.

По словам главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, этот взрыв не окажет влияния на поставки газа для украинских потребителей, так как при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов было закачано на 15% больше голубого топлива, чем для прохождения зимы 2016-2017 годов.

По информации «Укртрансгаза», в результате взрыва будет временно сокращен транзит газа через территорию Украины в Словакию и дальше в Австрию.

Bloomberg сообщил, что из-за взрыва были прерваны поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению.

Согласно информации компании-оператора австрийской газотранспортной системы Gas Connect Austria, вечером 12 декабря пожар уже был потушен. В результате аварии погиб один человек и 18 – получили ранения.

Справка УНИАН. Около города Баумгартен расположен один из крупнейших газовых хабов стран ЕС - Центрально-европейский газовый хаб. Он является международной площадкой для торговли газом, а также на основе его ценовых показателей формируются биржевые котировки стоимости «голубого» топлива. Через этот хаб «голубое» топливо из России, через Украину поступает в Словакию, а далее в Италию и на юг Германии.