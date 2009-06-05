Проблемы Нафтогаза - «головная боль европейского масштаба»

В российском «Газпроме» заявляют, что проблемы НАК «Нафтогаз Украины» стали «головной болью европейского масштаба».

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом в рамках Петербургского Международного экономического форума заявил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР после встречи с председателем правления E.ON Ruhrgas AG Бернхардом РОЙТЕРСБЕРГОМ.

«Коллеги из E.ON Ruhrgas в очередной раз выразили озабоченность по поводу способности Украины своевременно оплачивать поставки российского газа, а также обеспечивать бесперебойный транзит углеводородов в Европу. Учитывая практически монопольную позицию этой страны в транспортировке голубого топлива из России, нам понятно, почему проблемы «Нафтогаза» уже успели стать головной болью европейского масштаба», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса стороны пришли к мнению, что гарантия надежного энергообеспечения европейцев требует незамедлительной выработки плана по взаимодействию всех участников рынка – поставщика, страны-транзитера, потребителей.

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что в рамках такого плана к задачам, требующим реализации в краткосрочный период, относятся поиск источников финансирования для оплаты потребляемого Украиной газа и газа, который необходимо закачать в ее подземные хранилища, а также для модернизации украинской ГТС.

К планам долгосрочного характера – активизация работы России и ЕС по реализации проектов «Северный поток» и «Южный поток», которые на протяжении десятилетий смогут обеспечивать бесперебойные поставки природного газа, таким образом гарантируя отсутствие каких бы то ни было конфликтов между участниками энергетического бизнеса, заявил А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. Россия лоббирует проекты строительста газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» для диферсификации поставок газа, в частности в обход Украины. Проект Северо-Европейского газопровода («Северный поток») реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.