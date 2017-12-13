Кабмин официально начал поиск партнера по совместному управлению газотранспортной системой

Кабинет министров Украины официально начал поиск партнера по совместному управлению газотранспортной системой страны, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Кабмин сегодня принимает очень важное решение - начинает официально процесс поиска и отбора партнера по совместному управлению газотранспортной системой. Это решение выплывает как из закона о рынке природного газа, так и из тех консультаций, которые были проведены премьер-министром с Европейской комиссией», - сказал вице-премьер Владимир Кистион, представляя соответствующее постановление.

По словам вице-премьера, критерием выбора партнера будет обеспечение максимальной загруженности украинской ГТС.

«Основной критерий поиска партнера - это максимальная загруженность украинской ГТС. Эти полномочия (по поиску партнера - УНИАН) правительство передает новосозданной рабочей группе, и рабочая группа будет докладывать правительству о тех результатах, которые будут наработаны в ближайшее время», - отметил Кистион.

Как сообщал УНИАН, ранее Кистион заявлял, что Кабинет министров, для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после окончания срока действующего контракта с «Газпромом», ищет партнера по управлению украинской газотранспортной системой как среди европейских, так и среди американских газовых компаний.

На сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист «Газпром» и его партнеры ведут строительство «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить «Северный поток-2».

По оценкам «Нафтогаза Украины», строительство обходных маршрутов может лишить Украину доходов от транзита газа, которые в 2017 году составят 3 млрд долл., а также снизит инвестиционную привлекательность украинской ГТС. Чтобы этого не допустить, в «Нафтогазе» предложили создать консорциум (с участием европейских партнеров) по управлению украинской ГТС, а также предлагают снизить ставку тарифа на транзит российского газа после 2019 года (окончания действующего контракта с «Газпромом»).

По состоянию на начало декабря, «Нафтогаз» подписал меморандум о сотрудничестве уже с четырьмя европейскими компаниями – потенциальными партнерами. Это - голландская Gasunie, французская GRTgaz, итальянская Snam и словацкая Eustream.