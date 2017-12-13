Кабмин официально начал поиск партнера по совместному управлению газотранспортной системой
Критерием выбора партнера будет обеспечение максимальной загруженности украинской ГТС.
Кабинет министров Украины официально начал поиск партнера по совместному управлению газотранспортной системой страны, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Кабмин сегодня принимает очень важное решение - начинает официально процесс поиска и отбора партнера по совместному управлению газотранспортной системой. Это решение выплывает как из закона о рынке природного газа, так и из тех консультаций, которые были проведены премьер-министром с Европейской комиссией», - сказал вице-премьер Владимир Кистион, представляя соответствующее постановление.
По словам вице-премьера, критерием выбора партнера будет обеспечение максимальной загруженности украинской ГТС.
«Основной критерий поиска партнера - это максимальная загруженность украинской ГТС. Эти полномочия (по поиску партнера - УНИАН) правительство передает новосозданной рабочей группе, и рабочая группа будет докладывать правительству о тех результатах, которые будут наработаны в ближайшее время», - отметил Кистион.
Как сообщал УНИАН, ранее Кистион заявлял, что Кабинет министров, для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после окончания срока действующего контракта с «Газпромом», ищет партнера по управлению украинской газотранспортной системой как среди европейских, так и среди американских газовых компаний.
На сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист «Газпром» и его партнеры ведут строительство «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить «Северный поток-2».
По оценкам «Нафтогаза Украины», строительство обходных маршрутов может лишить Украину доходов от транзита газа, которые в 2017 году составят 3 млрд долл., а также снизит инвестиционную привлекательность украинской ГТС. Чтобы этого не допустить, в «Нафтогазе» предложили создать консорциум (с участием европейских партнеров) по управлению украинской ГТС, а также предлагают снизить ставку тарифа на транзит российского газа после 2019 года (окончания действующего контракта с «Газпромом»).
По состоянию на начало декабря, «Нафтогаз» подписал меморандум о сотрудничестве уже с четырьмя европейскими компаниями – потенциальными партнерами. Это - голландская Gasunie, французская GRTgaz, итальянская Snam и словацкая Eustream.