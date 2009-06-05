Ким отстранен от должности гендиректора ЮУ АЭС

Виссарион КИМ отстранен от исполнения обязанностей генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Южно-Украинская АЭС» в связи с проведением в отношении него расследования Службой безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

С 3 июня обязанности гендиректора АЭС исполняет главный инженер станции Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

Как сообщал УНИАН, в марте СБУ возбудила уголовное дело против должностных лиц, в том числе гендиректора Южно-Украинской атомной станции, по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах.

Как установило СБУ, руководство станции, действуя по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, завладело государственными средствами на общую сумму более 13 млн. грн. Установлено, что для легализации полученных преступным путем средств были использованы фиктивные контракты с подставными коммерческими структурами.

Виссарион КИМ был назначен генеральным директором Южно-Украинской АЭС в январе 2007 года и являлся креатурой бывшего президента НАЭК «Энергоатом» Андрея ДЕРКАЧА.