"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии почти на 10%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-ноябре 2017 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,4% – до 41,937 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 11 месяцев 2017 года составили 38,843 миллиарда гривень (92,6%), недоплата – 3,093 миллиарда гривень.

В отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 12,958 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-ноябрь текущего года увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2016 года до 78,059 миллиарда кВт-ч с 72,954 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии составила 55,5%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень.

За 10 месяцев 2017 года компания увеличила доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,6% – до 38,153 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.