Кабмин изменил набсовет "Нафтогаза": теперь там будет заседать топ-менеджер "Укрэнерго"

Кабинет министров Украины заменил в составе наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, который не подал заявление о согласии на представление интересов государства в госкомпании, на топ-менеджера "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"В распоряжении Кабинета министров, которое было принято 22 ноября 2017 года, представителями государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз" определялись Владимир Демчишин и Александр Гриценко. Однако Александр Гриценко не подал заявление о согласии представлять интересы государства в наблюдательном совете "Нафтогаза". Как следствие, представителями государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" были определены Сергей Попик и Владимир Кудрицкий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября, после сложения полномочия предыдущим набсоветом, Кабмин утвердил новый состав набсовета "Нафтогаза".

Новыми членами стали: Клир Спотисед (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко ("Укрэксимбанк"), Сергей Попик (советник премьер-министра) и Владимир Демчишин.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Клир Спотисед создавала рынок газа в Великобритании и работала в энергетическом регуляторе Англии, Бруно Лисква - работал на руководящих должностях крупнейшей энергокомпании Франции, Амос Хохштайн - дипломат США, который помогал Украине в вопросах реверса газа, Стив Хейсен - один из лучших экспертов по разведке и добыче газа, Александр Гриценко - председатель правления "Укрэксимбанка", Сергей Попик - советник главы правительства по международным вопросам и имеет большой опыт в международной работе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что председатель правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко может отказаться от должности в набсовете "Нафтогаза".

Справка УНИАН. Владимир Кудрицкий является руководителем офиса управления проектами государственной компании "Укрэнерго". Ранее Кудрицкий занимал руководящие должности в украинских и международных компаниях Grant Thornton, THK-BP, EastOne и "Мироновский хлебопродукт".