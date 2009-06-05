«Газпром» и E.ON подписали соглашение об обмене активами

Компании «Газпром» и E.ON Ruhrgas подписали соглашение об обмене активами в области газодобычи и торговли природным газом. Церемония подписания прошла в присутствии президента России Дмитрия Медведева. Подписи под документом поставили глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления E.ON Ruhrgas Бернард Ройтерсберг.

В соответствии с соглашением «Газпром» получит 49% в ЗАО «Геросгаз», владеющим 2,93% акций ОАО «Газпром», в результате чего право собственности на данный пакет акций полностью перейдет от E.ON Ruhrgas к российскому газовому концерну. E.ON в свою очередь до конца года получит 25% в уставном капитале «Севернефтегазпрома». В результате сделки доли в компании «Севернефтегазпром» распределятся следующим образом: «Газпром» - 50% плюс 6 обыкновенных именных акций, BASF - 25% минус 3 обыкновенные именные акции и 3 привилегированные акции без права голоса, E.ON - 25% минус 3 обыкновенные именные акции и 3 привилегированные акции без права голоса, передает http://www.prime-tass.ru/«Прайм-ТАСС».