Директор шахты им. Засядько: шахта работает в убыток

Директор донецкого арендного предприятия «Шахта им. Засядько» Игорь ЕФРЕМОВ отмечает, что из-за низкой цены на уголь предприятие сегодня работает в убыток, и «так долго продолжаться не может».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба шахты.

По словам директора, «нынешняя себестоимость 1 тонны угля – 780 грн., а мы вынуждены его продавать по 580 грн., и разница «съедает» средства, которые мы могли бы пустить на решение многих производственных и социальных потребностей предприятия».

И. ЕФРЕМОВ уверен, что «если в ближайшее время ситуация не изменится, то можно будет ждать более сложных времен не только для угольной промышленности, но и для всей украинской экономики».

В то же время директор подчеркнул, что «без угля шахты им. Засядько, без нашего концентрата в шихте любого металлургического завода качественного металла сделать невозможно». Он пояснил, что для получения высокопродуктивного кокса требуются особые качественные показатели угля (спекаемость, выход летучих веществ и пр.), и наиболее качественный уголь для металлургии - это как раз уголь марки "Ж", который добывают на шахте им. Засядько. Поэтому уголь шахты востребован на всех металлургических комбинатах, отмечает И. ЕФРЕМОВ.

Он также напомнил, что коллектив шахты работает с 1992 года на аренде, «ежемесячно выплачивая около 800 тысяч гривен арендной платы в государственный бюджет».

Всю ответственность за создавшуюся ситуацию с ценовой политикой на угольную продукцию И. ЕФРЕМОВ возлагает на правительство Украины. По его мнению, «в Украине существует правительство, которое должно регулировать все эти вопросы, но когда нет желания решать вопросы, оно начинает говорить о рынке». Директор отмечает, что правительство не проводит последовательную политику и часто прибегает к противоречащим аргументам, которые выгодны только на данный момент. «Во всем мире такого понятия как стихийный рынок не существует, а у нас складывается интересная ситуация: когда нет желания решать вопросы - говорим о рынке. Когда выгодно – говорим о плановости», - объясняет И. ЕФРЕМОВ, добавляя, что «шарахания ни к чему хорошему не приводят».

«Мы уже с 1992 года пережили не одно правительство и стремимся работать исключительно в экономических форматах, безо всякой оглядки на политическую конъюнктуру», - заключил директор.