Украина возобновила транзит газа до уровня, который был до взрыва на хабе в Австрии

Украина увеличила транзит природного газа из России через свою газотранспортную систему в страны ЕС до уровня, который был до того, как 12 декабря в Австрии на газопроводе около города Баумгартен произошел взрыв. Об этом УНИАН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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«Украина возобновила режим транзита газа предыдущих дней. По состоянию на данный момент движение «голубого» топлива по национальной ГТС для европейских потребителей осуществляется в режиме 260 млн куб. м в сутки», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром 12 декабря на австрийском газовом хабе вблизи города Баумгартен произошел взрыв. В результате этого Украина сократила транзит российского газа на 23% - до 200 млн куб. м в сутки. Также из-за взрыва были временно приостановлены поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению.

Согласно информации компании-оператора австрийской газотранспортной системы Gas Connect Austria, вечером 12 декабря пожар уже был потушен. В результате аварии погиб один человек и 18 получили ранения. Утром 13 декабря были начаты ремонтные работы.

Сегодня министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинская ГТС может оперативно увеличить объем транзита газа после завершения ремонтных работ в Австрии.

Справка УНИАН. Около города Баумгартен расположен один из крупнейших газовых хабов стран ЕС - Центрально-европейский газовый хаб. Он является международной площадкой для торговли газом, а также на основе его ценовых показателей формируются биржевые котировки стоимости «голубого» топлива. Через этот хаб газ из России через Украину поступает в Словакию, а далее в Италию и на юг Германии.