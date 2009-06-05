Ющенко: внутренние неплатежи «Нафтогазу» составляют 7 млрд.грн.

Внутренние неплатежи НАК «Нафтогаз Украины» с начала года составляют 7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Ни одна реструктуризация, которая в бюджете «Нафтогаза» на 2009 год предусмотрена, путем пересмотра отношений с госбюджетом не сделана – ни одна копейка. Более того, НАК «Нафтогаз» с начала года заплатил 17 млрд. грн. налога в бюджет. Другими словами, сегодня ведущая нефтяная компания Украины растянута как Иисус Христос на кресте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.