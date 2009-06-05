Ющенко обеспокоен монополизацией рынка ядерного топлива
Снова ТВЭЛ...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен угрозой монополизации рынка поставок ядерного топлива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны.
«Меня не менее беспокоит ситуация, которая складывается на рынке ядерного топлива, и могу сказать, что наши партнеры, традиционные по данному вопросу (корпорация ТВЭЛ, Россия – УНИАН), сегодня активно осуществляют мероприятия по монополизации рынка услуг по обогащению изотопного урана», - сказал Президент.
В этой связи В.ЮЩЕНКО напомнил, что Энергетической стратегией развития Украины до 2030 года предусмотрена диверсификация поставщиков ядерного топлива с определением, что таких поставщиков должно быть не менее трех. Президент отметил, что ему не понятны действия в этой связи профильного министерства, в частности, в части утраты переговорного процесса с двумя возможными альтернативными поставщиками ядерного топлива.
«К сожалению, украинские должностные лица не сделали необходимых выводов и повторяют, на мой взгляд, свои ошибки уже в вопросах ядерной энергетики. Единственным ориентиром поставок топлива на украинский рынок является реализация принципа диверсификации», - подчеркнул Президент.