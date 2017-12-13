Аваков инициирует санкции против российской компании "Татнефть"

Министр внутренних дел Арсен Аваков инициирует введение санкций против крупнейшей российской нефтяной компании "Татнефть", которая пытается нанести существенный урон украинской экономике.

Об этом говорится в ответе министра внутренних дел на запрос народного депутата Ирины Констанкевич, текстом которого располагает УНИАН.

"15 ноября министром внутренних дел Украины на заседании Кабинета министров Украины был инициирован вопрос касательно применения санкций, предусмотренных законом Украины "О санкциях", в отношении ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина, зарегистрированного по адресу: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75", - сказано в тексте документа.

При этом в письме министр не уточнил, когда можно ожидать внесения "Татнефти" в "санкционный" список.

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Как сообщал УНИАН, российская компания "Татнефть" пытается отсудить в Украины в различных международных судах 112 млн долл. компенсации за якобы потерянные компанией активы.

В ноябре 2017 года Украина расширила список российских компаний, против которых введены санкции. В списке уже находится 1228 физических и 468 юридических лиц. Ограничительные меры связаны с аннексией Крыма, военной агрессией на Донбассе, противоправными действиями РФ в отношении граждан Украины, а также противодействием пропаганде. Первый системный пакет санкций в отношении юридических лиц был введен Украиной в 2015 году.

30 октября 2017 года Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал список из 39 компаний и организаций оборонного и разведывательного секторов Российской Федерации, которые могут попасть под новые санкции в соответствии с принятым ранее Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

1 ноября США ввели санкции против российских компаний нефтегазового сектора и призвали Россию выполнять Минские соглашения и освободить Крым.

Справка УНИАН. "Татнефть" - одна из крупнейших в России нефтедобывающих компаний. Компания добывает нефть в республике Татарстан, владеет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом "ТАНЕКО" (г. Нижнекамск), а также сетью из более 600 АЗС.