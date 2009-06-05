3,8 млрд.грн. Нафтогаз получит как кредит Ощадбанка

Средства на оплату российского газа, потребленного и закачанного Украиной в подземные хранилища газа (ПХГ) в мае, в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» получит как кредит "Ощадбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Напомним, что сегодня Президент на заседании СНБОУ заявил, что в течение часа майский платеж за российский газ будет переведен «Газпрому» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

По данным Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. долл. за потребленный газ и почти 500 млн. долл. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища. «У меня не было другого выбора, кроме того, чтобы склонить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону «Газпрома» России в сумме 3,8 млрд. грн. будет сделан. Но я хотел, чтобы все знали цену подобных решений», – сказал Президент.