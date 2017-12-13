Порошенко и Дуда считают, что "Северный поток-2" угрожает Евросоюзу

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда считают, что проект газопровода "Северный поток-2" направлен против Европейского Союза. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь на совместной пресс-конференции лидеров двух государств.

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"Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно "Северного потока-2". Это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши. Это является угрозой для энергетической безопасности всей Европы. Это абсолютно политический проект", - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что общий голос Украины и Польши вместе с партнерами из ЕС и США будет достаточно эффективным в дальнейших шагах по энергетической безопасности.

В свою очередь Дуда заверил, что позиция Польши относительно проекта "Северный поток-2" является неизменной. "Мы абсолютно против этой инвестиции. Мы считаем, что она попирает европейские нормы, она против интересов Европейского Союза и здесь наши позиции с самого начала идентичные, однозначные и неизменные", - подчеркнул он.

По его словам, во время переговоров с президентом Украины обсуждался вопрос поддержки Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газопровода-интерконнектора. "Я рад, что эта инвестиционное задача реализуется сейчас и здесь есть тесное сотрудничество между Польшей и Украиной. Мы открыты в вопросах возможных предложений Украины по поставкам сжиженного газа для Украины", - сказал президент Польши.

Отвечая на вопросы представителей СМИ относительно энергетического сотрудничества и ожиданий от построения газопровода-интерконнектор, Дуда добавил: "Это инвестиция, которая должна служить нашим странам. И она должна быть так реализована, чтобы две стороны выиграли от этой инвестиции".

По его словам, проект должен быть реализован таким образом, чтобы он принес пользу Польши и Украине. Он добавил, что построение интерконнектора увеличит безопасность и торговые возможности обеих стран.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 миллиардов долларов.